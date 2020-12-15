Son dakika haberleri | Divriği'ye 14 milyon 879 bin Liralık yatırım
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Son dakika haberleri | Divriği'ye 14 milyon 879 bin Liralık yatırım

15.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:23
Son dakika haberleri | Divriği'ye 14 milyon 879 bin Liralık yatırım

Son dakika haberine göre Sivas'ın Divriği ilçesinde 2020 yılı yatırım programı dahilinde gerçekleştirilen projelere 14 milyon 879 bin TL harcama yapıldı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde 2020 yılı yatırım programı dahilinde gerçekleştirilen projelere 14 milyon 879 bin TL harcama yapıldı.

Sivas İl Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programı dahilinde Divriği ilçesinde önemli çalışmaları hayata geçirdi. Divriği ilçesinde Özel İdare ve KÖYDES programları kapsamında 29 kilometre yolda birinci kat asfalt çalışması ve 20 kilometre yolda onarım ile stabilize çalışması yürütülürken 6 adet menfezin yapımı da gerçekleştirildi. İlçe genelinde köylere 59 bin 387 metrekare kilitli parke taşı gönderilerek köy içi yolların düzeltilmesi ve köylerde yaşam kalitesinin arttırılması hedeflendi. Öte yandan 2020 yılı yatırım programı kapsamında Divriği ilçesinde 13 adet içme suyu projesi ile 4 adet kanalizasyon projesi tamamlandı. Tarımsal sulama projeleri ile ilçede 9 hektar alanda daha sulama gerçekleştirilecek.

Bitmeyen projeler tüm hızıyla devam ediyor

Divriği ilçesinde 2020 yılı yatırım programı doğrultusunda 5 okulun, 1 Jandarma binasının ve 1 Kur'an kursu binasının onarımı da tamamlandı. Ayrıca ilçeye 2 adet prefabrik okul kazandırılırken 'Divriği Seyir Terası' projesi tüm hızıyla devam ediyor. 2020 yılında bugüne kadar Divriği'de; kırsal alt yapıya 4 milyon 243 bin TL, Sivas İl Özel İdaresi tarafından yürütülen onarım çalışmaları ile prefabrik okulların yapımı ve seyir terası için ise 10 milyon 635 bin TL olmak üzere, Divriği ilçesine toplam 14 milyon 879 bin TL harcama yapıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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