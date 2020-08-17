Son dakika haberleri: Divriği'de çocuk parkları, 3 hafta kapatıldı
Son dakika haberleri: SİVAS'ın Divriği ilçesinde, koronavirüs vaka sayısındaki artış nedenyle çocuk parkları, 3 hafta süreyle kapatıldı.
17.08.2020 15:45 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:46
SİVAS'ın Divriği ilçesinde, koronavirüs vaka sayısındaki artış nedenyle çocuk parkları, 3 hafta süreyle kapatıldı.
Divriğ Kaymakamı Mehmet Bek, ilçede koronavirüs vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle ilgili kurum amirleri ve muhtarlarla toplantı yaptı. Toplantıda, çocuk parklarının 3 hafta süreyle kapatılmasına karar verildi. Cenaze ve düğünlerde yemek verilmesi ile taziyelerin de yasaklandığı toplantıda, mahalle muhtarlarlarının, her gün 25 haneyi ziyaret ederek, koronavirüs vakalarıyla ilgili uyarılarda bulunması kararlaştırıldı.
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Kaynak: DHA