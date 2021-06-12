Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığından PKK/YPG'nin Afrin'de düzenlediği saldırıya kınama
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Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığından PKK/YPG'nin Afrin'de düzenlediği saldırıya kınama

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığından PKK/YPG'nin Afrin'de düzenlediği saldırıya kınama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Afrin Şehrine PKK/YPG/SDG terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıları şiddetle kınadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Afrin Şehrine PKK/YPG/SDG terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıları şiddetle kınadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Afrin şehir merkezine ve Suriye Amerikan Tıp Derneği destekli El Şifa Hastanesine ve Acil Bölümü'ne bugün (12 Haziran) PKK/YPG/SDG tarafından Tel Rıfat'tan yapılan, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Hayatını kaybeden Suriyeli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Masum sivilleri ve Suriye halkına her koşulda hizmet vermek için yılmadan çalışan sağlık çalışanlarını top ve füzeyle hedef almaktan çekinmeyen PKK/YPG/SDG, terör örgütü kimliğini ve kanlı yüzünü bir kez daha göstermiştir. Bu itibarla, uluslararası toplumu gerçekleri görmeye, farklı isimler altında faaliyet gösteren bu terör örgütüne desteklerini sonlandırmaya davet ediyoruz. Milli güvenliğimize ve Suriyeli sivillere tehdit teşkil eden tüm terör örgütleriyle her zaman ve her yerde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi yineliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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