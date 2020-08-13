Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığından Irak'a tepki Son dakika gündem haberi... Dışişleri Bakanlığı," Ülkesinde bulunan PKK unsurlarına karşı gerekli önlemleri almak öncelikle Irak'ın sorumluluğundadır" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı," Ülkesinde bulunan PKK unsurlarına karşı gerekli önlemleri almak öncelikle Irak'ın sorumluluğundadır" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, PKK terör örgütüne yönelik Türkiye'nin mücadelesi, Irak ve uluslararası toplumdan beklentileri hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Yıllardır Irak'ta yuvalandığı bölgelerden Türkiye'ye yönelik saldırılarda bulunan PKK terör örgütü, Irak'ın egemenliği, toprak bütünlüğü, güvenliği ve istikrarına da meydan okuduğu bildirildi. Ülkesinde bulunan PKK unsurlarına karşı gerekli önlemleri almak öncelikle Irak'ın sorumluluğunda olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu hususta ülkemiz Irak ile işbirliğine hazırdır. Ancak Irak'taki PKK varlığına göz yumulmaya devam edilmesi halinde ülkemiz sınırlarının güvenliği için nerede olursa olsun gerekli göreceği tedbirleri şimdiye kadar olduğu gibi almakta kararlıdır. Irak'ı bu doğrultuda gerekli adımları atmaya, bu durumu fırsat bilip ülkemize yönelik mesnetsiz iddialarda bulunan diğer bazı ülke ve bölgesel örgütleri de teröristleri cesaretlendiren ve terörle mücadelede çifte standart içeren yaklaşımlarına son vererek, ilkeli bir tutum takınmaya davet ediyoruz."

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA