Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığından Arap Ligi'nin Türkiye'yi hedef alan kararlarına tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 9 Mart 2022 tarihinde düzenlenen toplantısında kabul edilen bazı kararlarda ve açıklamalarda yer alan ülkemize yönelik asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 9 Mart 2022 tarihinde düzenlenen toplantısında kabul edilen bazı kararlar ve açıklamalar üzerine bir açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Türkiye'ye yönelik asılsız iddiaların tümüyle reddedildiği ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 9 Mart 2022 tarihinde düzenlenen toplantısında kabul edilen bazı kararlarda ve açıklamalarda yer alan ülkemize yönelik asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz. Bölge gerçekleri ve dinamikleriyle uyuşmayan bu köhne ve art niyetli yaklaşımların Arap coğrafyasındaki sorunların çözümüne katkı sağlamadığı aşikardır. Türkiye, milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik tehditlerle mücadelesini uluslararası hukukun ilke ve normları çerçevesinde yürütmektedir. Bu konuda herhangi bir şüphe ya da tereddüt yoktur. Türkiye'nin tüm bu çabaları, aynı zamanda Arap ülkelerinin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasına yöneliktir. Nitekim bugün Türkiye'nin, dost ve kardeş Arap halklarının yüreklerindeki yeri bellidir. Arap Ligi'nin, bazı üyelerinin münferit gündemlerine alet olmak yerine, bu örgütün temsil ettiği asil halkın iradesini yansıtması beklenir. Söz konusu kararlara karşı çıkmaya veya şerh koymaya devam eden üye ülkeler, bu katkılarımızın farkında ve ülkemizle işbirliğinin öneminin bilincindedir. Türkiye, bölgede kalıcı istikrar ve refahın tesisi hedefiyle, olumlu bir gündem doğrultusunda ve sağduyuyla işbirliği yapma arzu ve iradesini sergileyen tüm Arap Ligi üyesi ülkelerle birlikte çalışmaya hazırdır."

(Huzeyfe Tarık Yaman/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel