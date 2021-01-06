Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığından ABD'de meydana gelen olaylara ilişkin açıklama Açıklaması
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Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığından ABD'de meydana gelen olaylara ilişkin açıklama Açıklaması

06.01.2021 23:15 | Son Güncelleme: 06.01.2021 23:18
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığından ABD'de meydana gelen olaylara ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanlığı, ABD'de Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmelerin endişeyle takip edildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmelerin endişeyle takip edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'de meydana gelen olaylara ilişkin, şu ifadeler kullanıldı:

"ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD'deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD'nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz."

Açıklamada, ABD'deki Türk vatandaşlarının kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmaları tavsiye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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