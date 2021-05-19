Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan'ın mesnetsiz ve hezeyan dolu açıklamalarını külliyen reddediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, "Yunanistan Meclisi ve makamları tarafından 19 Mayıs 1919'un yıl dönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi bütünüyle çarpıtmaya yönelik mesnetsiz ve hezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, "Yunanistan Meclisi ve makamları tarafından 19 Mayıs 1919'un yıl dönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi bütünüyle çarpıtmaya yönelik mesnetsiz ve hezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz" denildi.

Açıklamada, "Dönemin emperyalist güçlerinin maşası olarak Anadolu'yu işgale yeltenen Yunanistan'ın bu topraklarda doğrudan gerçekleştirdiği mezalimi unutmaması gerekirken, Yunanistan Meclisi ve makamları tarafından 19 Mayıs 1919'un yıldönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi bütünüyle çarpıtmaya yönelik mesnetsiz ve hezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz. Aynı şekilde, Türkiye karşıtı lobilerin hiçbir tarihsel dayanağı olmayan çarpık iddiaları Yunanistan dışında da gündeme getirerek üçüncü ülkeleri aldatma çabalarını da kınıyoruz" denildi.

Ayrıca 15 Mayıs 1919'da İzmir'de ve Anadolu'da insanlık suçlarıyla tarihi kayıtlara geçten Yunanistan'ın mağdur olduğunu ileri sürmesinin inandırıcılıktan yoksun olduğu belirtilirken, "Yunanistan'ın işgalinin daha ilk aylarında gerçekleştirdiği mezalimin ulaştığı dehşet verici boyut karşısında Müttefik Devletleri, Tahkikat Komisyonu kurarak bu insanlık suçlarını araştırmak durumunda kalmış ve mezalime sahne olan bu işgalin utanç verici bir istilaya dönüştüğünü raporunda ortaya koymuştur. Yunan liderliğini kendi tarihiyle yüzleşmeye, Tahkikat Komisyonu raporlarına da yansıyan Yunan mezalimini hatırlamaya, Lozan Barış Antlaşması'nın 59. Maddesinde de işlediği fiillerin savaş hukukuna aykırı olduğu tescil edilen Yunanistan'ı, tarihi gerçekleri kabullenmeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı