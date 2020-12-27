Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı: "Yemen'de yeni hükümetin yemin ederek göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı: "Yemen'de yeni hükümetin yemin ederek göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz"

27.12.2020 22:34 | Son Güncelleme: 27.12.2020 22:38
Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı:

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de yeni hükümetin yemin ederek göreve başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de yeni hükümetin yemin ederek göreve başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'de yeni hükümetin yemin ederek göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu gelişmenin ülkede altı yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların ve mevcut insani krizin sona erdirilmesine katkıda bulunmasını temenni ediyoruz.

Yemen'deki ihtilaf emsali görülmemiş bir insani trajediye dönüşmüştür. Bu durum Covid-19 salgınının etkisiyle daha da ağırlaşmıştır. Bu çerçevede, ülkede kalıcı bir siyasi çözüm bulunması her zamankinden daha acil bir ihtiyaç halini almıştır.

Türkiye söz konusu ihtilafın ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ve belirlenmiş uluslararası parametreler uyarınca, diyalog yoluyla ve anayasal meşruiyet temelinde, Yemen'in siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözümlenmesini desteklemektedir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Okan Buruk Arda Turan Abdullah Avcı Mbwana Samatta Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Elazığ Deprem Ankara Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı: "Yemen'de yeni hükümetin yemin ederek göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz" | Haberler.com Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 22:40:36. #1.15#
title