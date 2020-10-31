Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Umman Dışişleri Bakanı, Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti."
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Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Umman Dışişleri Bakanı, Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti."

31.10.2020 12:49 | Son Güncelleme: 31.10.2020 12:53
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı:

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı: "Umman Dışişleri Bakanı, Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı: "Umman Dışişleri Bakanı, Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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