Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Umman Dışişleri Bakanı, Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti."
31.10.2020 12:49 | Son Güncelleme: 31.10.2020 12:53
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı: "Umman Dışişleri Bakanı, Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Dışişleri Bakanlığı: "Umman Dışişleri Bakanı, Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı