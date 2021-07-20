Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç: "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki...
Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç: "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" mensupları ile görüşmesini kınıyoruz.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç: "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" mensupları ile görüşmesini kınıyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı