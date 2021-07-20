Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç: "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki...
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Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç: "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki...

Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç: 'Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç: "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" mensupları ile görüşmesini kınıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç: "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" mensupları ile görüşmesini kınıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç: "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki... - Haberler
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