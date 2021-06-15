Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "Türkiye ve KKTC olmadan Doğu Akdeniz'de gerçek bir işbirliği ortamı oluşturulamaz"
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Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "Türkiye ve KKTC olmadan Doğu Akdeniz'de gerçek bir işbirliği ortamı oluşturulamaz"

Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: 'Türkiye ve KKTC olmadan Doğu Akdeniz'de gerçek bir işbirliği ortamı oluşturulamaz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Türkiye ve KKTC olmadan Doğu Akdeniz'de gerçek bir işbirliği ortamı oluşturulamaz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Türkiye ve KKTC olmadan Doğu Akdeniz'de gerçek bir işbirliği ortamı oluşturulamaz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in, MED-7 Dışişleri Bakanları Toplantısı sonunda yayınlanan ortak bildiri hakkındaki görüşlerini yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi. Yaptığı yazılı açıklamada Bilgiç, "Akdeniz'e kıyısı olan 7 AB üyesinin Dışişleri Bakanlarının Atina'da 11 Haziran günü yaptıkları toplantının sonunda yayınlanan Ortak Bildirinin bizim açımızdan hiçbir anlamı ve değeri yoktur. Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz konularında Rum-Yunan ikilisinin maksimalist talep ve politikalarının savunuculuğunu yapan bu oluşumun her yıl tekrarladığı bu tek yanlı ve taraflı tutumun bölgede barış ve istikrara ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunması mümkün değildir. Evvelce de belirttiğimiz üzere, Türkiye ve KKTC olmadan Doğu Akdeniz'de gerçek bir işbirliği ortamı oluşturulamaz. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz'e ilişkin bölgesel konferans önerisini bir kez daha hatırlatmak isteriz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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