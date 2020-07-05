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Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Irak makamlarına, uluslararası hukuk ve Irak Anayasasından...

Son dakika politika haberi: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Irak Başbakanlık Sözcüsü ve Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Pençe-Kartal ve Pençe-Kartal operasyonlarına dair açıklamalarına tepki gösterdi.

Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy:
05.07.2020 20:13 | Son Güncelleme: 05.07.2020 20:26

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Irak Başbakanlık Sözcüsü ve Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Pençe-Kartal ve Pençe-Kartal operasyonlarına dair açıklamalarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Irak Başbakanlık Sözcüsü ve Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonlarına dair açıklamaları hakkındaki soruya cevap verdi. Sözcü Aksoy, Türkiye'nin sınırlarına güvenliğine ve istikrarına yönelik Irak topraklarından doğan her türlü yıkıcı faaliyete karşı uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı temelinde tedbirler almaya kararlı olduğunu bildirdi. Aksoy, "Eli kanlı terör örgütü PKK'nın Irak'ta melce bulduğu yerlere karşı yürüttüğümüz Pençe harekatları hakkında Irak makamlarınca yapılan açıklamalara gerekli cevapları zamanında vermiştik. Bu konuda Irak makamlarından yeni ve mesnetsiz bazı açıklamalar gelmektedir. Bu vesileyle Irak makamlarına, uluslararası hukuk ve Irak Anayasasından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirerek topraklarını PKK terör örgütüne kullandırtmamalarını beklediğimizi, Irak'ın da güvenliğini tehdit eden ve egemenliğini ihlal eden PKK ile ortak mücadele için işbirliğine hazır olduğumuzu bir kez daha hatırlatırız. Bu beklentiler karşılanmadığı müddetçe, Türkiye, sınırlarına, güvenliğine ve istikrarına yönelik Irak topraklarından doğan her türlü yıkıcı faaliyete karşı uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı temelinde gereken tedbirleri almaya kararlıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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