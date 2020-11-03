Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanıyla görüşmüştür.
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Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanıyla görüşmüştür.

03.11.2020 13:40 | Son Güncelleme: 03.11.2020 13:44
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı:

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanlığı: "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanıyla görüşmüştür.

Dışişleri Bakanlığı: "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanıyla görüşmüştür. Viyana'da meydana gelen terör saldırısı için taziye dileklerini iletmiş, Türkiye'nin Avusturya ile dayanışma içinde olduğunu belirtmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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