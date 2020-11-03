Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanıyla görüşmüştür.
03.11.2020 13:40 | Son Güncelleme: 03.11.2020 13:44
Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanlığı: "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanıyla görüşmüştür.
Dışişleri Bakanlığı: "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanıyla görüşmüştür. Viyana'da meydana gelen terör saldırısı için taziye dileklerini iletmiş, Türkiye'nin Avusturya ile dayanışma içinde olduğunu belirtmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı