Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Sadece ülkemize değil Avrupa-Atlantik coğrafyasının geneline tehdit oluşturan terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele...

Dışişleri Bakanlığı : "Sadece ülkemize değil Avrupa-Atlantik coğrafyasının geneline tehdit oluşturan terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele başta olmak üzere, güvenliğin ve istikrarın 360 derece anlayışla korunması yolunda gayretlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir. Bu itibarla Müttefiklerimizden de beklentimiz NATO'nun ortak paydasını oluşturan birlik ve dayanışma ruhunun eksiksiz sergilenmesidir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika