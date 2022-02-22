Son dakika haberleri: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: RUSYA'NIN SÖZKONUSU KARARINI REDDEDİYORUZ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: RUSYA'NIN SÖZKONUSU KARARINI REDDEDİYORUZ

Demirören Haber Ajansı, Ferhat Ekinci - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: RUSYA'NIN SÖZKONUSU KARARINI REDDEDİYORUZ

Son dakika haberleri: DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararıyla ilgili "Rusya'nın sözkonusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" açıklaması yapıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararıyla ilgili " Rusya'nın sözkonusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları'na aykırı olduğu gibi, Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir. Rusya'nın sözkonusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz. Bu vesileyle Ukrayna'nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu ve uluslarası hukuka riayet çağrısı yapıyoruz" denildi.

Haber:  ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Luhansk, Donetsk, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title