Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı'nın yeni sözcüsü Tanju Bilgiç oldu
Gelen son dakika haberine göre TÜRKİYE'nin eski Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olarak görevine başladı.
TÜRKİYE'nin eski Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olarak görevine başladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Büyükelçi Sayın Tanju Bilgiç, bugün itibarıyla Bakanlığmıız Sözcüsü olarak görevine başlamıştır" denildi. Eski Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği görevine atanmıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı