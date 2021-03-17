Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı'ndan, Mali'deki terör saldırısına kınama
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Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı'ndan, Mali'deki terör saldırısına kınama

17.03.2021 16:20 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:33
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı'ndan, Mali'deki terör saldırısına kınama

Gelen son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Mali'nin Tessit Bölgesi'nde 11 askerin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Mali'nin Tessit Bölgesi'nde 11 askerin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mali'nin Tessit Bölgesi'nde Ansongo yakınlarında 15 Mart'ta gerçekleşen ve askeri birliği hedef alan terör saldırısında 11 askerin hayatını kaybettiği ve 14 askerin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Mali halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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