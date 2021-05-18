Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail'in Katar Kızılayı Derneği Gazze Genel Merkezi'ne saldırmasına tepki
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Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail'in Katar Kızılayı Derneği Gazze Genel Merkezi'ne saldırmasına tepki

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail'in Katar Kızılayı Derneği Gazze Genel Merkezi'ne saldırmasına tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Katar Kızılayı Derneği Gazze Genel Merkezi ve Şeyh Hamad Bin Khalifa Al Thani Hastanesi'ne saldırmasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Katar Kızılayı Derneği Gazze Genel Merkezi ve Şeyh Hamad Bin Khalifa Al Thani Hastanesi'ne saldırmasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Katar Kızılayı Gazze Genel Merkezi'nin İsrail tarafından bombalanması hakkındaki soru üzerine, "Katar Kızılayı Derneği Gazze Genel Merkezi'nin 17 Mayıs 2021 tarihinde İsrail tarafından bombalanması ile Şeyh Hamad Bin Khalifa Al Thani Hastanesi'nin zarar görmesine yol açan İsrail saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olan bu menfur saldırılar neticesinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Katar Devleti ve halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Uluslararası toplumu İsrail'in ayrımsız ve orantısız güç kullanımına son verilmesi ve uluslararası hukuka riayet etmeye zorlanması için çabalarını artırmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(Mevlüt İşli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail'in Katar Kızılayı Derneği Gazze Genel Merkezi'ne saldırmasına tepki - Haberler
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