Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı'ndan 'HDP' açıklaması
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Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı'ndan 'HDP' açıklaması

18.03.2021 12:24 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:27
Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı'ndan 'HDP' açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanlığı'ndan 'HDP' açıklamasıDIŞİŞLERİ Bakanlığınca, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve HDP'ye kapatma davası açılmasıyla ilgili bazı ülkelerin açıklamalarına karşı, "İçişlerine müdahaleye yeltenen çevreleri, bağımsız mahkemelerce yürütülen...

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'HDP' açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığınca, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve HDP'ye kapatma davası açılmasıyla ilgili bazı ülkelerin açıklamalarına karşı, "İçişlerine müdahaleye yeltenen çevreleri, bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçlerine saygı duymaya davet ediyoruz" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı ülkelerin TBMM'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığı belirtilerek, "Hakkında kesinleşmiş yargı hükmü bulunan Gergerlioğlu'nun milletvekilliği, Anayasa ve TBMM İçtüzüğüyle uyumlu bir şekilde, söz konusu kesinleşmiş mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle düşmüştür. Süreç, başka parlamentolarda da görüldüğü gibi hukuk kurallarının uygulanmasından ibarettir" denildi.

'SAYGI DUYMAYA DAVET EDİYORUZ'

Kapatma davasıyla ilgili ise, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ise, Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu çerçevesinde, beyan ve eylemleriyle demokratik ve evrensel hukuk kurallarının kabul etmeyeceği şekilde davrandıkları, PKK terör örgütü ve bağlı örgütlerle birlikte hareket ettikleri, örgütün uzantısı olarak faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle, HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesine dava açmıştır. Bu süreçte herkes Anayasa Mahkemesinin vereceği kararı beklemek durumundadır. Devam eden hukuk süreciyle ilgili yorum yapmak hukuka müdahaledir. Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarındandır. Bununla birlikte, faaliyetlerini evrensel ve demokratik hukuk kuralları çerçevesinde barışçıl yollarla gerçekleştirmeleri esastır. Tutarsız ve içişlerine müdahaleye yeltenen çevreleri, bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçlerine saygı duymaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. 

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ

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