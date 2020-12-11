Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi'ne, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddialar konusundaki tepki dile getirildi.
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Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi'ne, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddialar konusundaki tepki dile getirildi.

11.12.2020 21:47 | Son Güncelleme: 11.12.2020 21:50
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi'ne, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddialar konusundaki tepki dile getirildi.

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi'ne, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddialar konusundaki tepki dile getirildi.

Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi'ne, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddialar konusundaki tepki dile getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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