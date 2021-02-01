Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı: "(Myanmar'da) Gözaltına alındığı bildirilen tüm seçilmiş liderlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz"
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Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı: "(Myanmar'da) Gözaltına alındığı bildirilen tüm seçilmiş liderlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz"

01.02.2021 10:05 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:08
Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı:

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı: "(Myanmar'da) Gözaltına alındığı bildirilen tüm seçilmiş liderlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz"

Dışişleri Bakanlığı: "(Myanmar'da) Gözaltına alındığı bildirilen tüm seçilmiş liderlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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