Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı: "Mısır'a başsağlığı diliyoruz"
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Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı: "Mısır'a başsağlığı diliyoruz"

Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı: 'Mısır'a başsağlığı diliyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika habere göre Dışişleri Bakanlığı, meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenler nedeniyle Mısır'a başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı, meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenler nedeniyle Mısır'a başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenler nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda Mısır'da bugün Şarm El-Şeyh kentinden Kahire'ye giden otobüsün devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralıların olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, Mısır'a başsağlığı diliyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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