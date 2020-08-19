Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı: "Mali'de 18 Ağustos 2020 günü Silahlı Kuvvetler içerisindeki bir grup...
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Mali'de 18 Ağustos 2020 günü Silahlı Kuvvetler içerisindeki bir grup tarafından yapılan darbe sonucu Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın parlamento ve hükümeti feshederek istifa etmeye zorlanmasını derin endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz.
19.08.2020 09:49 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:09
Dışişleri Bakanlığı: "Mali'de 18 Ağustos 2020 günü Silahlı Kuvvetler içerisindeki bir grup tarafından yapılan darbe sonucu Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın parlamento ve hükümeti feshederek istifa etmeye zorlanmasını derin endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz." - ANKARA
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Kaynak: İHA