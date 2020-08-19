Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı: "Mali'de 18 Ağustos 2020 günü Silahlı Kuvvetler içerisindeki bir grup... Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Mali'de 18 Ağustos 2020 günü Silahlı Kuvvetler içerisindeki bir grup tarafından yapılan darbe sonucu Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın parlamento ve hükümeti feshederek istifa etmeye zorlanmasını derin endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı: "Mali'de 18 Ağustos 2020 günü Silahlı Kuvvetler içerisindeki bir grup tarafından yapılan darbe sonucu Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın parlamento ve hükümeti feshederek istifa etmeye zorlanmasını derin endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz." - ANKARA Kaynak: İHA