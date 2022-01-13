Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı, KKTC'nin merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ı andı

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ı vefatının 10. yıldönümünde andı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Merhum Rauf Denktaş'ın Kıbrıs Türkünün hürriyeti, bekası ve güvenliği için anavatan Türkiye ile gönül ve fikir birliği içinde verdiği mücadeleye eşsiz katkıları ve dirayetli liderliği hafızalardaki yerini daima koruyacaktır. Tarihi ve manevi sorumluluklarımızın bilinciyle Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tescili yönündeki kararlı mücadelesine tam destek vermeye devam edeceğiz" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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