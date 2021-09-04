Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı: "Kırım'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz"
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Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı: "Kırım'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz"

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı: 'Kırım'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Kırım Tatar Milli Meclis Birinci Başkan Yardımcısı Nariman Celal'in gözaltına alınmasını endişeyle takip ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Kırım Tatar Milli Meclis Birinci Başkan Yardımcısı Nariman Celal'in gözaltına alınmasını endişeyle takip ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in Kırım Tatar Milli Meclis Birinci Başkan Yardımcısı Nariman Celal'in gözaltına alınması hakkındaki soruya, "Kırım Tatar Milli Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Nariman Celal'in bu sabah (4 Eylül) Kırım'daki evine düzenlenen baskın sonrası gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü ve henüz kendisinden haber alınamadığını öğrendik. Gelişmeleri endişeyle takip ediyor, Nariman Celal ve onunla birlikte tutuklanan dört Kırım Tatarının bir an önce evlerine ve ailelerine kavuşmalarını diliyoruz" cevabını verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi! Türkiye'den Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama Açıklaması
Son dakika haberi! Türkiye'den Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama Açıklaması

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