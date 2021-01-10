Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı: Kazakistan'daki seçimlerin huzur ve sükunet içinde tamamlanmasından memnunuz
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Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı: Kazakistan'daki seçimlerin huzur ve sükunet içinde tamamlanmasından memnunuz

10.01.2021 23:35 | Son Güncelleme: 10.01.2021 23:38
Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı: Kazakistan'daki seçimlerin huzur ve sükunet içinde tamamlanmasından memnunuz

Son dakika haberler: Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da gerçekleştirilen Parlamento'nun alt kanadı Meclis ve Yerel Meclis seçimlerinin huzur ve sükunet içinde tamamlanmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da gerçekleştirilen Parlamento'nun alt kanadı Meclis ve Yerel Meclis seçimlerinin huzur ve sükunet içinde tamamlanmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan, Kazakistan'da yapılan seçimler hakkında yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Kazakistan'da düzenlenen Parlamento'nun alt kanadı Meclis ve Maslihat (yerel meclis) seçimlerinin huzur ve sükunet içerisinde tamamlanmasından memnuniyet duyulduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Seçim sonuçlarının dost ve kardeş Kazak halkı için hayırlı olmasını diliyoruz. Bu yıl bağımsızlığının 30. yılını kutlamakta olan kardeş Kazakistan'la stratejik iş birliğimizin önümüzdeki dönemde daha da gelişeceğine inanıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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