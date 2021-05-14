Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve AA çalışanlarına geçmiş...
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Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve AA çalışanlarına geçmiş...

Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve AA çalışanlarına geçmiş...
Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve AA çalışanlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve AA çalışanlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de can kayıplarının artması ve AA ekibinin yaralanmasının İsrail'in orantısız saldırılarını ortaya koyduğunu bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de can kayıplarının artması ve AA ekibinin yaralanmasının İsrail'in orantısız saldırılarını ortaya koyduğunu bildirdi.
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