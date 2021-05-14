Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve AA çalışanlarına geçmiş...
Son dakika haberler: Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve AA çalışanlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve AA çalışanlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu