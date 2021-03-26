Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "GKRY'de bulunan camiye yönelik yapılan saldırıyı kınıyoruz"
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Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "GKRY'de bulunan camiye yönelik yapılan saldırıyı kınıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı: 'GKRY'de bulunan camiye yönelik yapılan saldırıyı kınıyoruz'

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde bulunan camiye yapılan saldırıyı kınadıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde bulunan camiye yapılan saldırıyı kınadıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre cami saldırısı gibi provokatif eylemlerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı arasında güvenin tesis edilmesine yardımcı olmayacağı belirtildi.

"Bu tür kabul edilmez olayların tekrar etmemesini teminen takip edilmesini bekliyoruz"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde bulunan bir camiye yönelik olarak dün yapılan saldırıyı kınıyoruz. Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabaların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirilen bu tür provokatif eylemlerin iki halk arasında güvenin tesis edilmesine yardımcı olmayacağı açıktır.

KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın olayın sorumlularının bir an önce tespit edilerek yargıya sevk edilmesi yönündeki çağrısına katılıyor; bu tür kabul edilmez olayların tekrar etmemesini teminen konunun gereken ciddiyet ve hassasiyetle takip edilmesini bekliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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