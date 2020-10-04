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Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı: "Bu saldırılar (Gence), Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin ve insanlık...

04.10.2020 13:35 | Son Güncelleme: 04.10.2020 13:35
Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı:

Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı: "Bu saldırılar (Gence), Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin ve insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir"

Dışişleri Bakanlığı: "Bu saldırılar (Gence), Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin ve insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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