Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı: "Bu saldırılar (Gence), Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin ve insanlık...
04.10.2020 13:35 | Son Güncelleme: 04.10.2020 13:35
Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı: "Bu saldırılar (Gence), Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin ve insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir"
Dışişleri Bakanlığı: "Bu saldırılar (Gence), Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin ve insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan