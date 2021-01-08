Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan gazı İtalya'ya ulaştı
08.01.2021 10:46 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:08
Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan gazı İtalya'ya ulaştıDIŞİŞLERİ Bakanlığı, Trans-Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TAP) faaliyete geçmesiyle Azerbaycan gazının İtalya'ya ulaştığını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan gazı İtalya'ya ulaştı
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Trans-Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TAP) faaliyete geçmesiyle Azerbaycan gazının İtalya'ya ulaştığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TAP'ın faaliyete geçmesiyle Azerbaycan gazı İtalya'ya ulaştı. Güney Gaz Koridoru işlerlik kazandı. Ülkemizin Avrupa'nın geri kalanının enerji arz güvenliğine katkısında yeni bir sayfa açıldı" denildi.
ANKARA, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı