Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türklerin ivedilikle Kabil Büyükelçiliğine bilgi vermesini istedi
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ile temasa geçmesini istedi.
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ile temasa geçmesini istedi.
Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Afganistan'dan ayrılma talebinde bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ile iletişime geçerek ivedilikle bilgi vermeleri çağrısında bulundu.
Elçiliğin numarası "+93 79 782 82 83" olarak paylaşıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı