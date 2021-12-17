Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin terörizm raporu) PKK iltisaklı grupların Suriye'de sivilleri hedef alan terör saldırılarının raporda yer bulmaması...
AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin terörizm raporu) PKK iltisaklı grupların Suriye'de sivilleri hedef alan terör saldırılarının raporda yer bulmaması kabul edilemez"
Dışişleri Bakanlığı : "(ABD'nin terörizm raporu) PKK iltisaklı grupların Suriye'de sivilleri hedef alan terör saldırılarının raporda yer bulmaması kabul edilemez"
AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri
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