Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin (S-400ler konusunda) tek taraflı yaptırımlara başvurması her türlü izandan yoksun bir davranıştır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin (S-400ler konusunda) tek taraflı yaptırımlara başvurması her türlü izandan yoksun bir davranıştır"

14.12.2020 21:33 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:36
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı:

Son dakika haberler... Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin (S-400ler konusunda) tek taraflı yaptırımlara başvurması her türlü izandan yoksun bir davranıştır"

Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin (S-400ler konusunda) tek taraflı yaptırımlara başvurması her türlü izandan yoksun bir davranıştır"

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika: ABD Senatosu, S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım içeren tasarıyı onayladı
Son dakika: ABD Senatosu, S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım içeren tasarıyı onayladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Korona virüs aşısı olma konusunda bir sıkıntım yok'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korona virüs aşısı olma konusunda bir sıkıntım yok"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Korona virüs aşısı olma konusunda bir sıkıntım yok'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korona virüs aşısı olma konusunda bir sıkıntım yok"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Serdar Ortaç Haluk Bilginer Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Pierre Webo Fatih Terim Sergen Yalçın Ali Palabıyık Mauricio Lemos
Tüm Haberler İzmir Çocuk Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin (S-400ler konusunda) tek taraflı yaptırımlara başvurması her türlü izandan yoksun bir davranıştır" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 21:36:28. #1.14#
title