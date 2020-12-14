Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin (S-400ler konusunda) tek taraflı yaptırımlara başvurması her türlü izandan yoksun bir davranıştır"
14.12.2020 21:33 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:36
Son dakika haberler... Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin (S-400ler konusunda) tek taraflı yaptırımlara başvurması her türlü izandan yoksun bir davranıştır"
Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin (S-400ler konusunda) tek taraflı yaptırımlara başvurması her türlü izandan yoksun bir davranıştır"
Kaynak: Anadolu Ajansı