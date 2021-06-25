Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "24 Haziran 2021 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde "Türkiye"...

Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı: "24 Haziran 2021 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde "Türkiye" başlığı altında kabul edilen kararlar, beklenilen ve gereken adımları içermekten uzaktır.

Dışişleri Bakanlığı: "24 Haziran 2021 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde "Türkiye" başlığı altında kabul edilen kararlar, beklenilen ve gereken adımları içermekten uzaktır. " - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı