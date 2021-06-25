Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "24 Haziran 2021 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde "Türkiye"...
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Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "24 Haziran 2021 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde "Türkiye"...

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı: '24 Haziran 2021 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde 'Türkiye'...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı: "24 Haziran 2021 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde "Türkiye" başlığı altında kabul edilen kararlar, beklenilen ve gereken adımları içermekten uzaktır.

Dışişleri Bakanlığı: "24 Haziran 2021 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde "Türkiye" başlığı altında kabul edilen kararlar, beklenilen ve gereken adımları içermekten uzaktır. " - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "24 Haziran 2021 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde "Türkiye"... - Haberler
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