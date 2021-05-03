Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Trablus'a saldırılar karşısında Libya'nın meşru hükümeti, biz dahil bazı ülkeleri dahil etti.

Son dakika politika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Trablus'a saldırılar karşısında Libya'nın meşru hükümeti, biz dahil bazı ülkeleri dahil etti.