Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Trablus'a saldırılar karşısında Libya'nın meşru hükümeti, biz dahil bazı ülkeleri dahil etti.
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Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Trablus'a saldırılar karşısında Libya'nın meşru hükümeti, biz dahil bazı ülkeleri dahil etti.

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Trablus'a saldırılar karşısında Libya'nın meşru hükümeti, biz dahil bazı ülkeleri dahil etti.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Trablus'a saldırılar karşısında Libya'nın meşru hükümeti, biz dahil bazı ülkeleri dahil etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Trablus'a saldırılar karşısında Libya'nın meşru hükümeti, biz dahil bazı ülkeleri dahil etti. Sadece bu çağrıya Türkiye cevap verdi" dedi. - TRABLUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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