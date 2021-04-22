Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum.
Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı, 26 Aralık 2019'da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı