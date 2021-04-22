Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum.
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Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum.

Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı, 26 Aralık 2019'da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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