Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bir faydası olmayan ve olmayacak...
Son dakika politika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bir faydası olmayan ve olmayacak kararları ve artık statükolara dönen parametreleri dayatmanın bir anlamı yok.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bir faydası olmayan ve olmayacak kararları ve artık statükolara dönen parametreleri dayatmanın bir anlamı yok. İmkansızı dayatmanın anlamı ne? Artık federasyonu müzakere etmeyeceğimizi söyledik. O gün KKTC adına müzakereleri yürüten arkadaşlar da bunu söyledi. Dolayısıyla artık yeni vizyonun görüşülmesi gerektiğine inanıyoruz. Tüm taraflar için kazan-kazan getirecek bir vizyon ortaya koyuyoruz" dedi. - LEFKOŞA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı