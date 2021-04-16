Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bir faydası olmayan ve olmayacak...

Son dakika politika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bir faydası olmayan ve olmayacak kararları ve artık statükolara dönen parametreleri dayatmanın bir anlamı yok.