Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı için Niamey'e geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı için Niamey'e geldi

27.11.2020 00:23 | Son Güncelleme: 27.11.2020 00:27

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı için Niamey'e geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmak üzere Nijer'in başkenti Niamey'e geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı için Niamey'e geldi

NİAMEY - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmak üzere Nijer'in başkenti Niamey'e geldi. Havalimanında Nijer Dış İlişkiler, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankouaro tarafından karşılandı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Erdoğan talimat vermişti! Türk gemisine yapılan baskınla ilgili 'savaş gemisi' hamlesi
Erdoğan talimat vermişti! Türk gemisine yapılan baskınla ilgili "savaş gemisi" hamlesi
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı için Niamey'e geldi
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı için Niamey'e geldi
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı için Niamey'e geldi
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı için Niamey'e geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la görüştü
Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bize yapılan bir şeyi karşılıksız bırakmayız'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bize yapılan bir şeyi karşılıksız bırakmayız"

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Alaattin Çakıcı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Sinan Akçıl Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Falcao Erol Bulut Mert Günok Samet Aybaba Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kasım Karabağ Dağlık Karabağ Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı için Niamey'e geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 00:27:29. #1.15#
title