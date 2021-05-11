Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki ile Kudüs'te yaşanan son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak...

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki ile Kudüs'te yaşanan son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak adımları görüştü.