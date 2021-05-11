Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki ile Kudüs'te yaşanan son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki ile Kudüs'te yaşanan son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak...

Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki ile Kudüs'te yaşanan son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak...
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki ile Kudüs'te yaşanan son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak adımları görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki ile Kudüs'te yaşanan son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak adımları görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı el-Maliki ile Kudüs'te yaşanan son gelişmeleri telefonda görüştü
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı el-Maliki ile Kudüs'te yaşanan son gelişmeleri telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İİT Genel Sekreteri Yusuf el Useymin'le telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İİT Genel Sekreteri Yusuf el Useymin'le telefonda görüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Eda Ece Cansu Dere Burak Sergen
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Samet Aybaba Burak Yılmaz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki ile Kudüs'te yaşanan son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 00:19:50. #1.16#

title