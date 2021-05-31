Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile ortak basın toplantısında, "Liderlerimizin, NATO zirvesi marjında bir araya...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile ortak basın toplantısında, "Liderlerimizin, NATO zirvesi marjında bir araya gelmesi öngörülüyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile ortak basın toplantısında, "Liderlerimizin, NATO zirvesi marjında bir araya gelmesi öngörülüyor" dedi. - ATİNA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı