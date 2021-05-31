Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile ortak basın toplantısında, "Liderlerimizin, NATO zirvesi marjında bir araya...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile ortak basın toplantısında, "Liderlerimizin, NATO zirvesi marjında bir araya...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile ortak basın toplantısında, 'Liderlerimizin, NATO zirvesi marjında bir araya...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile ortak basın toplantısında, "Liderlerimizin, NATO zirvesi marjında bir araya gelmesi öngörülüyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile ortak basın toplantısında, "Liderlerimizin, NATO zirvesi marjında bir araya gelmesi öngörülüyor" dedi. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile ortak basın toplantısında, "Liderlerimizin, NATO zirvesi marjında bir araya... - Haberler
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