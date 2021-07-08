Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Belaruslu mülteciler) Biz desteğimizi genişletmeye ve uzmanlığımızı katkı olarak sunmaya hazırız. Türkiye...
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Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Belaruslu mülteciler) Biz desteğimizi genişletmeye ve uzmanlığımızı katkı olarak sunmaya hazırız. Türkiye...

Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, '(Belaruslu mülteciler) Biz desteğimizi genişletmeye ve uzmanlığımızı katkı olarak sunmaya hazırız. Türkiye...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Belaruslu mülteciler) Biz desteğimizi genişletmeye ve uzmanlığımızı katkı olarak sunmaya hazırız. Türkiye dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke, bu deneyimi Litvanya ve bölgedeki diğer ülkelerle paylaşırız.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Belaruslu mülteciler) Biz desteğimizi genişletmeye ve uzmanlığımızı katkı olarak sunmaya hazırız. Türkiye dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke, bu deneyimi Litvanya ve bölgedeki diğer ülkelerle paylaşırız. Litvanya ile bu konuda çalışmaya hazırız" dedi. - HELSİNKİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Belaruslu mülteciler) Biz desteğimizi genişletmeye ve uzmanlığımızı katkı olarak sunmaya hazırız. Türkiye... - Haberler
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