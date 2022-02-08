Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna gerginliği çerçevesindeki son gelişmeler gündeme gelirken, Bakan Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasında gerilimin diyalog yoluyla azaltılmasına yönelik girişimler hakkında bilgi verdi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika