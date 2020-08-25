Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yunanistan'a) Yanlış adımlar atarsanız, bu sefer elimizden bir kaza...
Son dakika habere göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yunanistan'a) Yanlış adımlar atarsanız, bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız"
25.08.2020 19:57 | Son Güncelleme: 25.08.2020 20:06
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yunanistan'a) Yanlış adımlar atarsanız, bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız"
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Kaynak: AA