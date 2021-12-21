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Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu ile futbol oynadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Vişegrad Grubu ülkelerinin Dışişleri Bakanları futbol oynadı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Vişegrad Grubu ülkelerinin Dışişleri Bakanları futbol oynadı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Vişegrad Grubu'ndaki (V4- Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovakya) ülkelerin Dışişleri Bakanları ile birlikte futbol oynadı. Takım elbiseleri ile sahaya inen mevkidaşların keyifli anları, basın mensupları tarafından görüntülendi. Bakanlar daha sonra bir araya gelerek, futbol toplarıyla fotoğraf da çektirdi.

(İHA)

Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu ile futbol oynadı

Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu ile futbol oynadı

Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu ile futbol oynadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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