Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu ile futbol oynadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Vişegrad Grubu ülkelerinin Dışişleri Bakanları futbol oynadı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Vişegrad Grubu'ndaki (V4- Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovakya) ülkelerin Dışişleri Bakanları ile birlikte futbol oynadı. Takım elbiseleri ile sahaya inen mevkidaşların keyifli anları, basın mensupları tarafından görüntülendi. Bakanlar daha sonra bir araya gelerek, futbol toplarıyla fotoğraf da çektirdi.

(İHA)