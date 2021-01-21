Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve AB Yüksek Temsilcisi Borrell Brüksel'de bir araya geldi

Son dakika gündem haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli. Bunun sürdürülebilir olması için somut adımlar gerekli." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli. Bunun sürdürülebilir olması için somut adımlar gerekli." dedi.

Çavuşoğlu, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesinden önce açıklama yaptı.

Brüksel'de bugün ve yarın çok yoğun görüşmelerde bulunacağını aktaran Çavuşoğlu, 2020'nin Türkiye-AB ilişkilerinde sorunlu bir yıl olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Aralık zirvesi ortak açıklamasından sonra daha pozitif bir atmosfer yaratmak için her iki taraftan da siyasi irade ortaya çıktı. Ayrıca ilişkilerin daha sağlıklı gelişmesi bakımından karşılıklı olumlu açıklamalar oldu. Daha iyi bir diyalog imkanı sağladık. O nedenle bugün Brüksel'deyim."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Türkiye'ye davet ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Borrell ile bu olası ziyaretlerin de hazırlıklarını başlatacaklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli. Ama bunun sürdürülebilir olması için somut adımlar atmamız gerekiyor. Bugün Sayın Borrell ile daha önce başlattığımız süreçlerin takibini yapacağız. Göç mutabakatının güncellenmesi konusunda biz teklifimizi iletmiştik. Bunun detaylarını görüşeceğiz. Ayrıca Doğu Akdeniz'de çok taraflı bir konferans önerimiz olmuştu. Bu konferansla ilgili atabileceğimiz adımları konuşacağız. Vize serbestisi, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi dahil önümüzdeki süreçte atabileceğimiz somut adımları da değerlendireceğiz."

Çavuşoğlu, Brüksel'deki görüşmelerinde Türkiye'nin AB'den beklentilerini muhataplarına aktaracağını, AB'nin de Türkiye'ye yönelik beklentilerini dinleyeceğini söyledi.

Türkiye-AB ilişkilerinin sadece iki taraf için önemli olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, "Bölgemizde devam eden ciddi sorunlar var. Bunlara çözüm bulmak bakımından da Türkiye-AB iş birliği önem arz etmektedir." diye konuştu.

"Daha iyi bir atmosfer mevcut"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de "Her iki tarafta da daha iyi bir atmosfer mevcut durumda." dedi.

Türkiye ve AB'nin karşılıklı anlayış çerçevesinde hareket edebileceğini belirten Borrell, "Karşılıklı çıkarlara dayalı ilişkilerimizin daha da ilerlemesi için iş birliği tesis edilecek bir ilişki için çalışabileceğimizi ümit ediyorum." diye konuştu.

Borrell, Türkiye ve Yunanistan arasında bu hafta istikşafi görüşmelerin başlayacağını hatırlatarak "Bu konudaki niyetler beyan edildi ve bunların da artık adımlara dökülmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Adası'nda müzakerelerin yeniden başlaması ile ilgili açıklama yaptığını anımsatan Borrell, "Biz bu çerçevede hızlı bir biçimde bu görüşmelerin en kısa sürede başlamasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, "Doğu Akdeniz'deki gerilimin sürdürülebilir bir biçimde düşürülmesini istiyoruz." dedi.

Libya ve Suriye gibi bölgesel anlaşmazlıkların da kapsamlı bir diyalogla çözülmesi ve gerilimin azaltılmasını ümit ettiğini belirten Borrell, "Bugünkü görüşmelerimizde karşılıklı saygı çerçevesinde açık bir biçimde siyasi durumu, Türkiye'deki gelişmeleri değerlendireceğiz. Türk toplumunun aynı zamanda bu diyaloğu ne kadar büyük bir istekle beklediğini de biliyoruz. Tabii ki Türkiye'de bazı hususlarla ilgili son derece önemli gelişmeler var. Bunları da son derece önemli bir komşumuz olduğu için yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu AP milletvekilleriyle görüştü

Çavuşoğlu, Borrell ile görüşmesinden önce Avrupa Parlamentosundaki (AP) AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, görüşmeleriyle ilgili sosyal medya hesabından, "Parlamenter diplomasiye önem veriyoruz. AB'yle ilişkilerin canlandırılması için AP'nin yapıcı olması gerekiyor. Türkiye-AB Dostluk Grubu AB'yle pozitif gündem yaratılmasında önemli rol oynayabilir." mesajını paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam