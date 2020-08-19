Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ummanlı mevkidaşıyla telefonla görüştü
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ummanlı mevkidaşı Sayyid Badr bin Hamad bin Hamoud al Busaidi ile telefonda görüştü.
19.08.2020 23:37 | Son Güncelleme: 19.08.2020 23:54
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ummanlı mevkidaşı Sayyid Badr bin Hamad bin Hamoud al Busaidi ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu görüşmede, mevkidaşını Umman Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesinden dolayı tebrik etti.
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Kaynak: AA