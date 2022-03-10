Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika gündem haberi... -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı karşılaması ve tokalaşmaları -Heyetler arası görüşme Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Türkiye...
ANTALYA (AA) - -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı karşılaması ve tokalaşmaları
-Heyetler arası görüşme Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Türkiye -Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesinde görüştü.