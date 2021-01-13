Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Türkiye-Azerbaycan-Pakistan toplantısı) Bugün güvenlik, istikrar ve refahı artırma konusunda önemli kararlar verdik"
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Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Türkiye-Azerbaycan-Pakistan toplantısı) Bugün güvenlik, istikrar ve refahı artırma konusunda önemli kararlar verdik"

13.01.2021 17:51 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:54
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Türkiye-Azerbaycan-Pakistan toplantısı) Bugün güvenlik, istikrar ve refahı artırma konusunda önemli kararlar verdik"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Türkiye-Azerbaycan-Pakistan toplantısı) Bugün güvenlik, istikrar ve refahı artırma konusunda önemli kararlar verdik"

Kaynak: Anadolu Ajansı

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