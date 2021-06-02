Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Togolu mevkidaşı Dussey'le ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo'nun FETÖ ile mücadeleye verdiği desteğin takdirle karşılandığını belirterek ülkede FETÖ iltisaklı okulun kapatılması dolayısıyla Togo hükümetine teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo'nun FETÖ ile mücadeleye verdiği desteğin takdirle karşılandığını belirterek ülkede FETÖ iltisaklı okulun kapatılması dolayısıyla Togo hükümetine teşekkür etti.

Çavuşoğlu, Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurt Dışı Togolular Bakanı Robert Dussey ile Dışişleri Bakanlığında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Geçen yıl kendisinin Togo'yu ziyaretinde iki ülkenin karşılıklı büyükelçilik açma konusunda karar aldığını hatırlatan Çavuşoğlu, "1 Nisan itibarıyla Türkiye'nin Togo'daki Büyükelçiliği açıldı. Büyükelçimizi gönderdik. Böylelikle 2002 yılında Afrika'da 12 olan büyükelçilik sayımız 43'e çıkmış oldu. Yakında Gine Bissau'da da büyükelçilik açacağız, 44'e çıkmış olacağız." dedi.

Çavuşoğlu, Togo'nun Türkiye'ye yeni büyükelçilik konutu ve kançılaryanın inşası için 6 bin metrekarelik arsa tahsis ettiğini belirterek Türkiye'nin de Togo'ya bu yıl sonuna kadar açacakları büyükelçilik için İncek'teki diplomatik siteden bir arsa tahsisi yapacağını söyledi.

Dussey'in Togo'dan Türkiye'ye dışişleri bakanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, özellikle iki ülke arasında Karma Ekonomik Komisyonunun kurulması için Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nı imzalamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Çavuşoğlu, karşılıklı yatırımların ve ticaretin artması için gelecek aylarda Togo'da bir iş forumu düzenlenmesini kararlaştırdıklarını aktardı.

İki ülke arasındaki hukuki altyapının biraz daha güçlendirilmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Elbette Togo'nun şirketlerimizi desteklemek için politikaları var ama iki anlaşmayı imzalarsak şirketlerimiz için bir güvence olacak. Bunlardan bir tanesi, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması, diğeri ise çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması. Bugün bir an önce bu anlaşmaları müzakereye başlayacağımızı teyit ettik." diye konuştu.

"Togo'nun FETÖ ile mücadelemize verdiği desteği takdirle karşıladığımızı vurgulamak isterim"

Çavuşoğlu, Togolu mevkidaşıyla imzaladıkları Türkiye Maarif Vakfı (TMV) mutabakat zaptına değinerek "Togo'da yeni okullar açılması için Togo'nun desteğine ihtiyacımız var. Bu desteği vereceklerini de görüyoruz." dedi.

Togo'ya bu destek için teşekkür eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Togo'nun FETÖ ile mücadelemize verdiği desteği takdirle karşıladığımızı vurgulamak isterim. FETÖ iltisaklı okulun kapatıldığını dostum Robert bana söyledi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Milli Eğitim Bakanı'na da teşekkür ediyorum bu konudaki desteğinden dolayı. Togo hükümetine şükranlarımızı sunuyoruz. Biz de eğitim konusunda Türkiye Maarif Vakfımızla birlikte Togo'ya destek vermeye devam edeceğiz."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Togolu öğrencilere verdiği bursu devam ettireceğini belirterek "1992'den bu yana 89 Togolu öğrenci Türkiye Burslarından faydalanmış. Bu bursu artırarak önümüzdeki süreçte devam ettireceğiz." diye konuştu.

"Bazı Sahel ülkelerinden, Afrika ülkelerinden Libya'ya gelen savaşçıların o ülkelere yönelik oluşturduğu risk ve tehditler var"

Togolu mevkidaşı Dussey'le bölgesel konuları da ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, özellikle Sahel bölgesindeki gelişmeleri görüştüklerini söyledi.

Çavuşoğlu, "Bir taraftan terör örgütleri, bir taraftan istikrarsızlık, diğer taraftan bazı ülkelerde gelişmeler... Hepimizin arzusu bu bölgeye istikrarın tam olarak gelmesidir." dedi.

Terörle mücadelesi devam eden bir ülke olarak Türkiye'nin, Sahel ülkelerinin terörden neler çektiğini anladığını vurgulayan Çavuşoğlu, bu bölgenin terörle mücadelesine her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Libya'daki durumu da değerlendirdiklerini belirterek "Bazı Sahel ülkelerinden, Afrika ülkelerinden Libya'ya gelen savaşçıların o ülkelere yönelik oluşturduğu risk ve tehditler var. O nedenle Libya'yla ilgili de biraz bilgi verdim. Libya'nın güneyiyle ilgili de Robert, kendi bildiklerini bize anlattı." diye konuştu.

Türkiye'nin Afrika Birliğiyle ortaklığının da altını çizen Çavuşoğlu, "Kovid-19 izin verirse bu senenin sonuna doğru üçüncü zirveyi gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

"Dünyadaki gelişmelerin ve geleceğe yönelik vizyonların Türkiye'de, Antalya'da konuşulmasını istiyoruz"

Bu ay düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu ve Güneydoğu Avrupa Ülkeleri (GDAÜ) Zirvesi ile Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin beklentilerinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde ve himayelerinde GDAÜ Zirvesi'ni gerçekleştireceklerini belirtti.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı Antalya Diplomasi Forumunun ilk fiziki toplantısını da gerçekleştireceklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Mart 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelemek durumunda kaldıklarını ancak Antalya Diplomasi Forumunun bir yılı aşkın sürede özellikle video konferans yöntemiyle çok sayıda etkinlik yaptığını dile getirdi.

Antalya Diplomasi Forumunun bir yıl içinde dünyada birçok forumun, konferansın ve düşünce kuruşunun iş birliği yapmak istediği, hızla görünürlüğü ve etkinliği artan bir forum haline geldiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Biz Antalya Diplomasi Forumu'yla dünyadaki gelişmelerin ve geleceğe yönelik vizyonların Türkiye'de, Antalya'da konuşulmasını istiyoruz." dedi.

Antalya Diplomasi Forumuna katılım yoğun olacak

Çavuşoğlu, şu ana kadar Foruma 12 hükümet ve devlet başkanının katılımını teyit ettiklerini ve bu sayının artacağını gördüklerini söyledi.

Antalya Diplomasi Forumuna 43 bakan düzeyinde katılımın teyit edildiğini belirten Çavuşoğlu ayrıca çok sayıda eski bakan, devlet başkanı, hükümet başkanı ve üst düzey görevliler ile uluslararası örgütlerin temsilcileri, Türkiye ve yurt dışından düşünür, aydın ve fikir insanının katılacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, öte yandan Foruma lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrencilerin yanı sıra uluslararası ilişkiler alanında akademisyenlerin katılacağını aktararak üniversitelerin ve düşünce kuruluşların da bu işin içinde olduğunu dile getirdi.

Yakında bir vakıf da kuracaklarını belirten Çavuşoğlu, "Bu ilk toplantıdan sonra gelecek yıllarda bunu çok daha güçlendirmek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde vakıf kurmak dahil gerekli adımları atacağız. İnşallah başarılı şekilde gerçekleşir. Bunun için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin çok sayıda önemli zirveye ev sahipliği yaptığını ve tecrübeli olduğunu aktaran Çavuşoğlu, GDAÜ Zirvesi'nin ve Antalya Diplomasi Forumunun başarılı geçmesi dileğinde bulundu.

Çavuşoğlu, GDAÜ Zirvesi'yle dönem başkanlığını Yunanistan'a devretmiş olacaklarını söyledi.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu