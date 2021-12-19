Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Taliban'ı kapsayıcı olmaya çağırdı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki İnsani Duruma İlişkin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Açılış Oturumunda konuştu. Bakan Çavuşoğlu, 23 milyon Afganlının açlık sınırında olduğuna dikkat çekerek kadın ve kız çocuklarının hakları konusunda Taliban'ı kapsayıcı olmaya çağırdı.

Bakan çavuloğlu sözlerine şöyle devam etti;

"Talibanla birlikte çalışmak istikrarın oluşturulması için son derece gereklidir. Şu anda mevcut hükümeti, kapsayıcı olması ve herkesin haklarını koruması, kadın ve kız çocuklarının istihdam ve eğitime erişimini genişletmesi için desteklemeye devam etmeliyiz. Bu çerçevede atılan tüm pozitif adımların ve beyanların, son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu hükümetin yurtiçinde ve yurtdışında meşrutiyetini ve gücünü arttıracaktır. Bu kötüye giden krizlerin Asya'daki Müslüman uluslar üzerinde çok önemli bir etkisi var. Asya uluslarının; Pakistan, İran, Özbekistan, Türkmenistan, Endonezya ve Malezya dahil olmak üzere tüm ülkelerin Afganistan konusuyla ilgili olarak aktif angajmanını son derece önemli olduğunu düşünüyoruz."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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